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Бой Джошуа – Нганну закончился глухим нокаутом

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 07:35 Фото: Instagram/anthonyjoshua
9 марта британский боксер Энтони Джошуа сразился с камерунцем Фрэнсисом Нганну в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

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В Саудовской Аравии 9 марта Джошуа и Нганну провели бой в супертяжелом весе, рассчитанный на 10 раундов. Этот поединок закончился победой британца нокаутом во втором раунде. В первом и втором раундах Нганну побывал в нокдауне.

Таким образом, Энтони Джошуа одержал 28-ю победу в профессиональной карьере, а Фрэнсис Нганну потерпел второе поражение. Сразу после боя победитель сделал публикацию на своей странице в Instagram.

В начале года мы анонсировали данный поединок.

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