Умер самый титулованный бразильский футбольный специалист

На 93-м году жизни скончался четырехкратный чемпион мира по футболу Марио Загалло, сообщает Zakon.kz

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Загалло - единственный четырехкратный чемпион мира, ставший триумфатором в разных статусах.

Так, вместе со сборной Бразилии он дважды выигрывал чемпионат мира - в 1958 и 1962 годы.

Загалло выступал на позиции крайнего нападающего.

В 1970 году Загалло выиграл ЧМ уже в качестве главного тренера национальной команды, а в 1994 году — как помощник наставника сборной.