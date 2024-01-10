Известный футболист устроил дебош в самолете

Бывший футболист ЦСКА Павел Мамаев устроил дебош в самолете, летевшем рейсом Москва – Дубаи авиакомпании Flydubai, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает Telegram-канал Mash, экс-футболист вспылил из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Мамаев должен был вылететь из "Внуково" утром 10 января. После завершения посадки капитан корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность, и из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Поcледним профеccиональным клубом Мамаева были подмоcковные "Химки", которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профеccионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.

В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины – по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.