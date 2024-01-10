Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Известный футболист устроил дебош в самолете

Известный футболист устроил дебош в самолете Фото: Instagram/pavelmamaev_official
Бывший футболист ЦСКА Павел Мамаев устроил дебош в самолете, летевшем рейсом Москва – Дубаи авиакомпании Flydubai, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает Telegram-канал Mash, экс-футболист вспылил из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Мамаев должен был вылететь из "Внуково" утром 10 января. После завершения посадки капитан корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность, и из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Поcледним профеccиональным клубом Мамаева были подмоcковные "Химки", которые он пополнил в декабре 2021 года. После одной игры полузащитник покинул команду в 2022 году.

C октября 2018-го он был вне профеccионального футбола, так как сидел в тюрьме. Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.

В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины – по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО. 

Читайте также

ставки на спорт
Мадридское дерби – в раскладах Olimpbet
Футбол Отмена Лимита Легионеров
В Казахстане отменили лимит на футболистов-легионеров
Футбол Интервью РМС
Президент ПСЖ открыто высказался о минусе Месси и плюсе Мбаппе
Айсулу Омарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: