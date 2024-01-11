Мэр Парижа искупается в Сене перед открытием Олимпиады-2024

Глава столицы Франции Анн Идальго дала свое слово окунуться в запрещенную для купания реку Сену перед началом Олимпиады 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Мэр Парижа накануне во время своего приветствия заявила, что искупается в знаменитой французской реке в преддверии Олимпийских игр, передает издание Le Figaro. Как известно, на Сене летом этого года планируют провести соревнования по триатлону.

Вся проблема в том, что купание там запрещено более ста лет назад из-за плохого качества воды и высокой загрязненности.





Фото: Instagram/annehidalgo

Нельзя не отметить, что летом 2023 года тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за подозрений качества воды.



"Будем купаться в Сене этим летом. А перед парадом открытия Олимпийских игр мы встретимся для массового купания. И я лично приму участие в нем". Анне Идальго, мэр Парижа

Также нужно отметить, что это не первое обещание французских чиновников. 24 года назад данные фразы высказал Жак Ширак, мэр Парижа того периода. В итоге экс-президент Франции не рискнул пойти на этот поступок.

С 2016 года французское государство инвестировали около 1,4 миллиарда евро, чтобы сделать Сену и Марну, ее главные притоки, пригодными для купания.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

