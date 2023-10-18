Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пожарные Парижа грозят забастовкой во время Олимпиады-2024

Парижские пожарные могут объявить забастовку во время Олимпиады-2024 Фото: Instagram/paris2024
Французские пожарные могут устроить забастовку во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Причина их недовольства – повышенная нагрузка в дни Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

По информации Le Parisien, специалисты пожарных служб недовольны тем, что летом будущего года не смогут взять положенный трехнедельный отпуск. Причина – в большой занятости во время Олимпиады-2024. Как отмечает источник, в основном это коснется сотрудников пожарных департаментов Нор, Жиронда и Атлантическая Луара, где пройдут соревнования по гандболу, футболу и баскетболу.

Олимпиада Забастовка Пожарных

Фото: pixabay

В департаменте Нор планируют провести 36 матчей предварительного этапа женского и мужского баскетбола, а также 16 игр заключительного раунда турнира гандболистов. В связи с этим пожарные службы будут полностью мобилизованы, и большинство сотрудников останутся без отпуска. То же самое ожидается в Жиронде и Атлантической Луаре, там проведут состязания женского и мужского футбольного турнира.

Французские профсоюзы уже предупредили официальные власти о возможной забастовке во время проведения Игр – с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что в преддверии Олимпиады 2024 года Париж заполонили клопы.

Читайте также

президент России
Путин оценил возможность переговоров с Украиной
Назван лучший бар в мире
Назван лучший бар в мире
Куандык Шынасилов
Париж - 2024 Париж Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалка после победного матча Казахстан-Финляндия
Моя сборная выиграла: что творилось в раздевалке после победного матча Казахстан – Финляндия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления