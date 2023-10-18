Пожарные Парижа грозят забастовкой во время Олимпиады-2024

Французские пожарные могут устроить забастовку во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Причина их недовольства – повышенная нагрузка в дни Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

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По информации Le Parisien, специалисты пожарных служб недовольны тем, что летом будущего года не смогут взять положенный трехнедельный отпуск. Причина – в большой занятости во время Олимпиады-2024. Как отмечает источник, в основном это коснется сотрудников пожарных департаментов Нор, Жиронда и Атлантическая Луара, где пройдут соревнования по гандболу, футболу и баскетболу.





Фото: pixabay

В департаменте Нор планируют провести 36 матчей предварительного этапа женского и мужского баскетбола, а также 16 игр заключительного раунда турнира гандболистов. В связи с этим пожарные службы будут полностью мобилизованы, и большинство сотрудников останутся без отпуска. То же самое ожидается в Жиронде и Атлантической Луаре, там проведут состязания женского и мужского футбольного турнира.

Французские профсоюзы уже предупредили официальные власти о возможной забастовке во время проведения Игр – с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что в преддверии Олимпиады 2024 года Париж заполонили клопы.