Опубликован рейтинг самых прибыльных футбольных академий мира

Еженедельник CIES Football Observatory Weekly Post представил 100 прибыльных футбольных академий с доходами, полученными за последние 10 лет от трансферов игроков, сообщает Zakon.kz.

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В зачет брали доходы тех игроков, которые провели в своих академиях не менее трех сезонов, в возрасте от 15 до 21 года. Явным лидером данного рейтинга стала португальская "Бенфика" с доходом в 516 млн евро, большая часть которого поступила за последние пять лет.





Фото: Instagram/afcajax

В список топ-3 прибыльных академий еще вошли голландский "Аякс" (376 млн евро) и "Лион" (370 млн евро).

Здесь нужно подчеркнуть, что школа "Аякса" продала за 10 лет больше воспитанников, чем любой другой клуб мира. Они расстались со своими 36-ю выпускниками, опередив в этой гонке итальянские коллективы, "Интер" и "Рому", которые сумели продать по 34 игрока.

В рейтинг десятки самых доходных клубов по продаже молодых футболистов также попали:

4. "Реал" (Испания) – 364 млн евро.

5. "Челси" (Англия) – 347 млн евро.

6. "Монако" (Франция) – 325 млн евро.

7. "Спортинг" (Португалия) – 306 млн евро.

8. "Тоттенхэм" (Англия) – 256 млн евро.

9. "Манчестер Сити" (Англия) – 254 млн евро.



10. "Аталанта" (Италия) – 250 млн евро.



Наиболее прибыльными академиями с других континентов являются бразильский "Фламенго" (13 место, 228 млн евро) и аргентинский "Ривер Плейт" (14 место, 223 млн евро).