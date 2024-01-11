Самолет с футболистами сборной Гамбии избежал трагедии

Воздушное судно на борту которого были игроки сборной Гамбии по футболу попало в очень сложную ситуацию на пути в Кот-д'Ивуар. Команда летела на Кубок африканских наций, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Nieuwsblad, сразу после вылета из аэропорта лайнер вынужден был развернуться и совершить экстренную посадку. Причиной ЧП послужила техническая неисправность воздушного судна. Предварительное обследование показало недостаток давления и кислорода в салоне.

"С сожалением сообщаем, что рейс, который должен был доставить сборную на Кубок африканских наций, вернулся в Банжул (столицу Гамбии) из-за технических проблем. Самолет находился в полете 9 минут, когда экипаж понял, что произошла неисправность. После этого самолет был вынужден экстренно вернуться. Сейчас ищем варианты, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар". Заявление Федерации Футбола Замбии

После приземления первые расследования выявили потерю давления и кислорода в салоне. Все пассажиры, которые были на борту, живы и здоровы. А бельгийский наставник сборной Гамбии Том Сенфьет высказал свое мнение об этой ситуации.

"Это безумие, еще 30 минут полета, и все бы мы погибли. Все быстро заснули, в том числе и я. Мне снились короткие сны о том, как сложилась моя жизнь. Были игроки, которые не проснулись сразу после приземления. Мы чуть не отравились угарным газом". Том Сенфьет, главный тренер сборной Гамбии

К данному моменту, как пишет источник, выяснена причина, по которой в самолете возникла потеря давления и кислорода.

Дело в том, что гамбийской команде предоставили достаточно маленький самолет, который не был рассчитан на такое количество человек.

Пока Федерация футбола Гамбии ищет другой самолет, игроки тренируются на родной земле. В принципе есть еще время, чтобы добраться до места проведения турнира. Свой первый матч группового раунда против Сенегала гамбийцы проведут 15 января.

