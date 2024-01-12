Избежавшие авиакатастрофы футболисты Гамбии поставили ультиматум федерации
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Как передает L'Equipe, игроки команды Гамбии поставили ультиматум местной федерации футбола, им должны выплатит премиальные деньги за квалификационный турнир на пути к финальной стадию Кубка Африки-2024.
А требуемая игроками сумма равняется 38 млн даласи (примерно 500 000 долларов). Футбольные функционеры Гамбии обещали выполнить поставленные условия в кратчайшие сроки.
Фото: Telegram/TheGambiaFF
Министру спорта Гамбии Бакари Баджи не понравилась данная ситуации с ультиматумом игроков, и он открыто высказал свое мнение.
"Игроки недавно получили по 5000 евро на сборах в Саудовской Аравии. Они предварительно отказались от бонусов за отбор на КАН-2024, взамен дипломатических паспортов. Но, данная история – это стандартная ситуация, которая часто встречается на нашем континенте. Президент страны указал срочно закрыть этот вопрос с финансами. Но, я считаю, поступок футболистов шантажом перед ответственными состязаниями". Бакари Баджи, министр спорта Гамбии
Здесь стоит отметить, что футболисты сборной Гамбии уже вторые сутки находятся в не очень приятном состоянии.
Ранее самолет c гамбийскими игроками чуть не попал в авиакатастрофу. Сразу после вылета из аэропорта Банжула лайнер вынужден был развернуться и совершить экстренную посадку через 9 минут. Причиной ЧП послужила техническая неисправность воздушного судна. Обследование показало недостаток давления и кислорода в салоне.
Свой первый матч группового раунда КАН-2024 против Сенегала гамбийцы проведут 15 января.