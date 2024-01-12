Избежавшие авиакатастрофы футболисты Гамбии поставили ультиматум федерации

Игроки сборной Гамбии, которые накануне избежали воздушного инцидента, вскоре объявили бойкот своим тренировкам перед стартом Кубка африканских наций 2024 года. Футболисты требуют премиальные за удачный отбор на будущие состязания, сообщает Zakon.kz.

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Как передает L'Equipe, игроки команды Гамбии поставили ультиматум местной федерации футбола, им должны выплатит премиальные деньги за квалификационный турнир на пути к финальной стадию Кубка Африки-2024.



А требуемая игроками сумма равняется 38 млн даласи (примерно 500 000 долларов). Футбольные функционеры Гамбии обещали выполнить поставленные условия в кратчайшие сроки.





Фото: Telegram/TheGambiaFF

Министру спорта Гамбии Бакари Баджи не понравилась данная ситуации с ультиматумом игроков, и он открыто высказал свое мнение.

"Игроки недавно получили по 5000 евро на сборах в Саудовской Аравии. Они предварительно отказались от бонусов за отбор на КАН-2024, взамен дипломатических паспортов. Но, данная история – это стандартная ситуация, которая часто встречается на нашем континенте. Президент страны указал срочно закрыть этот вопрос с финансами. Но, я считаю, поступок футболистов шантажом перед ответственными состязаниями". Бакари Баджи, министр спорта Гамбии

Здесь стоит отметить, что футболисты сборной Гамбии уже вторые сутки находятся в не очень приятном состоянии.

Ранее самолет c гамбийскими игроками чуть не попал в авиакатастрофу. Сразу после вылета из аэропорта Банжула лайнер вынужден был развернуться и совершить экстренную посадку через 9 минут. Причиной ЧП послужила техническая неисправность воздушного судна. Обследование показало недостаток давления и кислорода в салоне.

Свой первый матч группового раунда КАН-2024 против Сенегала гамбийцы проведут 15 января.