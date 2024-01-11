На что ставить в матче "Барселона" – "Осасуна"?

В ночь с четверга на пятницу станут известны участники решающей битвы за Суперкубок Испании по футболу.

"Барселона" – "Осасуна". 12 января, 01:00 (время Астаны)



Если в первом полуфинале Суперкубка лбами столкнулись соседи по Мадриду – "Реал" и "Атлетико", то "Барселоне", можно сказать, повезло. За путевку в решающий матч турнира каталонцам предстоит поспорить с не хватающей с неба звезд "Осасуной".

Клуб из Памплоны за более чем вековую историю не завоевал ни одного трофея на профессиональном уровне, а в розыгрыш Суперкубка попал в статусе финалиста Кубка Испании, в борьбе за трофей уступив "Реалу" 1:2.

"Красные" – обыкновенные середняки Ла Лиги. По итогам 19-ти туров испанского первенства-2023/24 "Осасуна" располагается на 12-й позиции, находясь ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым местам.

"Барселона" выиграла у памплонцев четыре предыдущих матча. В том числе – уже по ходу текущего сезона, одолев их в выездной встрече четвертого тура Примеры со счетом 2:1.

Однако не лишним будет обратить внимание, что три последних победы были одержаны каталонцами с перевесом всего в один мяч, то есть "Осасуна" уже не сдается "сине-гранатовым" без боя, хотя раньше случались разгромы 7:1, 7:0 и даже 8:0.

Тем не менее эксперты Olimpbet практически не сомневаются в успешном исходе матча для "Барсы": П1 – 1.45, Х – 5.03, П2 – 6.84. Более того, букмекер № 1 в Казахстане считает "блауграну" фаворитом всего Суперкубка, оценивая ее победу в турнире кэфом 2.3.

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