"Барселона" – "Реал": итоги матча

В ночь на 27 октября команды встретились на чемпионате Испании по футболу, сообщает Zakon.kz.

"Барселона" разгромила "Реал" со счетом 4:0. Дубль оформил польский форвард Роберт Левандовский, затем по мячу забили испанский нападающий Ламин Ямаль и бразильский вингер Рафинья.

Мбаппе на 30-й минуте отметился голом, но рефери с помощью VAR зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот.

Таким образом "Барселона" прервала серию из четырех поражений от "Реала" в официальных матчах. Каталонцы набрали 30 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от мадридцев. В активе столичной команды осталось 24 балла, она занимает второе место в Ла Лиге.

Накнуне голевой пас Месси принес стартовую победу "Интер Майами" в Кубке МЛС.