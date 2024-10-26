Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барселона" – "Реал": итоги матча

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 02:22 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 27 октября команды встретились на чемпионате Испании по футболу, сообщает Zakon.kz.

"Барселона" разгромила "Реал" со счетом 4:0. Дубль оформил польский форвард Роберт Левандовский, затем по мячу забили испанский нападающий Ламин Ямаль и бразильский вингер Рафинья.

Мбаппе на 30-й минуте отметился голом, но рефери с помощью VAR зафиксировали офсайд и отменили взятие ворот.

Таким образом "Барселона" прервала серию из четырех поражений от "Реала" в официальных матчах. Каталонцы набрали 30 очков и сохранили лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от мадридцев. В активе столичной команды осталось 24 балла, она занимает второе место в Ла Лиге.

Накнуне голевой пас Месси принес стартовую победу "Интер Майами" в Кубке МЛС.

Читайте также

Непобежденный Хамзат Чимаев завершил бой с Уиттакером досрочной победой
Непобежденный Хамзат Чимаев завершил бой с Уиттакером досрочной победой
Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе
Казахстанец пробился в финал чемпионата мира по борьбе
Футбол Победа Кайрата
КПЛ-2024: "Ордабасы" уступил "Женису", а "Кайрат" вырвал победу у "Жетысу"
Алия Абди
Реал Мадрид Барселона ФК Роберт Левандовски Мбаппе Килиан Барселона Испания ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: