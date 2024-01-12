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16-летний игрок "Барсы" стал рекордсменом Суперкубка Испании

Футбол 4 рекорда Фото: Instagram/lamineyamal
Талантливый испанский футболист Ламин Ямаль в возрасте 16-ти лет стал самым молодым автором мяча в истории Суперкубка Испании. Таким же рекордом он может похвастаться, когда ранее забивал в Ла Лиге, сборной Испании и отборочном матче к Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Накануне воспитанник "Барселоны" в возрасте 16 лет и 182 дней оформил гол в полуфинале Суперкубка Испании, когда его команда переиграла "Осасуну" со счетом 2:0.

Тем самым Ламин вошел в историю Суперкубка Испании как самый молодой автор гола. Ямаль обновил ранний показатель Гави, тот забивал в возрасте 18 лет и 163 дня.

Молодой вингер каталонского клуба Ламин Ямаль также является рекордсменом еще в трех номинациях. Он самый молодой автор гола в истории Ла Лиги. Футболист отметился мячом в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Гранады", который прошел 8 октября 2023 года. На момент игры ему исполнилось 16 лет и 87 дней.

Футбол 4 рекорда

Фото: Instagram/lamineyamal

А 8 сентября 2023 года Ямал дебютировал за сборную Испании против Грузии, где забил один из победных мячей. Тогда ему было 16 лет и 57 дней, и он стал самым молодым игроком в истории "Красной фурии", который отметился взятием ворот.

Помимо этого, Ламин признан самым молодым автором гола в отборочном матче Евро, опередив рекорд британца Гарета Бэйла, забившего гол в возрасте 17 лет и 83 дней. 

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