16-летний игрок "Барсы" стал рекордсменом Суперкубка Испании

Талантливый испанский футболист Ламин Ямаль в возрасте 16-ти лет стал самым молодым автором мяча в истории Суперкубка Испании. Таким же рекордом он может похвастаться, когда ранее забивал в Ла Лиге, сборной Испании и отборочном матче к Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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Накануне воспитанник "Барселоны" в возрасте 16 лет и 182 дней оформил гол в полуфинале Суперкубка Испании, когда его команда переиграла "Осасуну" со счетом 2:0.

Тем самым Ламин вошел в историю Суперкубка Испании как самый молодой автор гола. Ямаль обновил ранний показатель Гави, тот забивал в возрасте 18 лет и 163 дня.

Lamine Yamal ya es....



el goleador más joven en la historia de La Liga.

el goleador más joven en la historia de las eliminatorias europeas.

el goleador más joven en la historia de la selección española.

el goleador más joven en la historia de la Supercopa de España.



Y aún tiene… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 11, 2024

Молодой вингер каталонского клуба Ламин Ямаль также является рекордсменом еще в трех номинациях. Он самый молодой автор гола в истории Ла Лиги. Футболист отметился мячом в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Гранады", который прошел 8 октября 2023 года. На момент игры ему исполнилось 16 лет и 87 дней.





Фото: Instagram/lamineyamal

А 8 сентября 2023 года Ямал дебютировал за сборную Испании против Грузии, где забил один из победных мячей. Тогда ему было 16 лет и 57 дней, и он стал самым молодым игроком в истории "Красной фурии", который отметился взятием ворот.

Помимо этого, Ламин признан самым молодым автором гола в отборочном матче Евро, опередив рекорд британца Гарета Бэйла, забившего гол в возрасте 17 лет и 83 дней.

