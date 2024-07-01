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Молодой футболист "Барселоны" снова вошел в историю Евро-2024

Футбол Новый рекорд Ямаля, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 15:12 Фото: Instagram/EURO2024
Талантливый футболист сборной Испании Ламин Ямаль признан самым молодым игроком в истории плей-офф чемпионата Европы. 30 июня испанскому вингеру клуба "Барселона" исполнилось 16 лет и 353 дня, сообщает Zakon.kz.

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Ламин Ямаль не только стал самым молодым игроком раунда плей-офф, но и отдал голевой пас на этом этапе.

Перспективный вингер в возрасте 16 лет и 353 дней ассистировал Фабиану Руису в ходе матча 1/8 финала Евро-2024 против Грузии.

Стоит отметить, что это его второй голевой пас на нынешнем турнире. Ранее он отличился на старте этих соревнований, когда помог забить своему партнеру по сборной Даниэлю Карвахалю.  

Сейчас Ламин входит в список лучших распасовщиков Евро-2024 наряду с Оркуном Кекчю (Турция), Деннисом Маном (Румыния), Ремо Фройлером и Мишелем Эбишером (оба Швейцария).

Вдобавок к этому Ямаль недавно был лидером по обводкам текущего чемпионата Европы. К этому часу, после четырех матчей турнира, 16-летний вингер испанской сборной создал 11 моментов и совершил 11 обводок.

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