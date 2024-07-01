Молодой футболист "Барселоны" снова вошел в историю Евро-2024

Талантливый футболист сборной Испании Ламин Ямаль признан самым молодым игроком в истории плей-офф чемпионата Европы. 30 июня испанскому вингеру клуба "Барселона" исполнилось 16 лет и 353 дня, сообщает Zakon.kz.

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Ламин Ямаль не только стал самым молодым игроком раунда плей-офф, но и отдал голевой пас на этом этапе.

🇪🇸 Lamine Yamal (16 ans et 353 jours) devient le plus jeune joueur de l'histoire à avoir délivré une passe décisive en phase à élimination directe à l'EURO. #ESPGEO #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) June 30, 2024

Перспективный вингер в возрасте 16 лет и 353 дней ассистировал Фабиану Руису в ходе матча 1/8 финала Евро-2024 против Грузии.

A los 16 años y 353 días, Lamine Yamal está jugando un partido de fase definitoria de Eurocopa y se convierte en el futbolista más joven en hacerlo.



📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/7E4Y89n5A4 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2024

Стоит отметить, что это его второй голевой пас на нынешнем турнире. Ранее он отличился на старте этих соревнований, когда помог забить своему партнеру по сборной Даниэлю Карвахалю.

Сейчас Ламин входит в список лучших распасовщиков Евро-2024 наряду с Оркуном Кекчю (Турция), Деннисом Маном (Румыния), Ремо Фройлером и Мишелем Эбишером (оба Швейцария).

Вдобавок к этому Ямаль недавно был лидером по обводкам текущего чемпионата Европы. К этому часу, после четырех матчей турнира, 16-летний вингер испанской сборной создал 11 моментов и совершил 11 обводок.