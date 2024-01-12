Кого хотят привлечь для создания формы казахстанским спортсменам на Олимпиаду в Париже

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Зампредседателя Комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айгуль Бектенова на пресс-конференции в СЦК рассказала, когда объявят конкурс на дизайн формы для Олимпиады в Париже, сообщает Zakon.kz.

Министерство планирует объявить конкурс среди отечественных дизайнеров. "После того, как определится победитель, мы определим дизайн. Только потом будем рассматривать того, кто будет это отшивать. Конечно же, в первую очередь мы будем рассматривать отечественных товаропроизводителей. Но, если со стороны иностранных компаний будут какие-то предложения, министерство тоже будет рассматривать. Эта работа еще планируется, в следующем месяце будет объявлено". Айгуль Бектенова Первостепенным критерием для кандидатов будет качество. "Обязательно будет учтено мнение наших олимпийских чемпионов, будут приглашены дизайнеры, независимые эксперты. Эта работа предстоит". Айгуль Бектенова Организационный комитет летней Олимпиады-2024 в Париже планирует вариант установки олимпийского огня на Эйфелевой башне, главной достопримечательности столицы Франции.

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