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Олимпиада в Париже: кто из казахстанских спортсменов может завоевать медали

Олимпиада в Париже: в каких видах спорта у Казахстана могут быть медали , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 18:49 Фото: flickr
В Министерстве туризма и спорта рассказали, в каких видах спорта казахстанская сборная может получить медали на Олимпиаде в Париже, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева, на данный момент в копилке у казахстанской сборной пока 83 лицензии. 

"На Олимпийских играх в Токио было 98 лицензий, но есть виды спорта, которые на эту Олимпиаду недобрали лицензии. Это виды борьбы, в теннисе идет уменьшение и тяжелая атлетика, которая вообще не попала на Олимпийские игры. Мы говорили, что ожидаем порядка 80-85 лицензий, сегодня имеем 83 лицензии", – отметил Серик Жарасбаев.

Он добавил, что все спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, ставят перед собой большие задачи. Однако традиционно успешное выступление ждут от боксеров и борцов.

"Мы надеемся на хорошие результаты в боксе, видах борьбы. Хорошие результаты в последнее время показывают наши теннисисты. Стоит отметить достаточно хорошую подготовку велосипедистов. Вы знаете, что буквально вчера впервые в истории казахстанского фехтования национальная сборная страны в командном зачете в шпаге выиграла действующих Олимпийских чемпионов – Японию, и в Кувейте стали чемпионами Азии по фехтованию. И как раз-таки четыре спортсмена, которые стали чемпионами в шпаге, едут на соревнования. Ну и легкая атлетика традиционно завоевывает медали", – подчеркнул Серик Жарасбаев.

Ранее он озвучил, сколько средств из бюджета потратили на подготовку казахстанской сборной к Олимпийским играм в Париже. 

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