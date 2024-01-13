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Женская сборная Казахстана завоевала "серебро" на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

На чемпионате Азии по пулевой стрельбе женская сборная Казахстана в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций стала обладательницей серебряной награды, сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходят в Джакарте (Индонезия).

За национальную сборную выступали Александра Ле, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова. Первое место заняли спортсменки из Индии, третье место – коллектив из Южной Кореи.

На этом же чемпионате Азии Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли олимпийские лицензии для участия на ОИ в Париже. Ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

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