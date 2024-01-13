Казахстан завоевал две лицензии на Олимпиаду в Париже

На проходящем в Джакарте (Индонезия) лицензионном чемпионате Азии по пулевой стрельбе казахстанцы Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли лицензии для участия на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

В финале соревнований на дистанции 50 метров и пневматической винтовки Александра Ле заняла седьмое место, данного результата хватило для получения олимпийской квоты.



В финал соревнований пистолетчиков Никита Чирюкин вошел под первым номером, с результатом 584, также взяв олимпийскую лицензию. В решающей стадии казахстанец будет бороться за медаль континентального первенства.

Тем самым, у отечественных "пулевиков" уже пять олимпийских лицензий: ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

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Лицензионный чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в период с 5 по 18 января, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 29 стран.

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