Казахстан завоевал две лицензии на Олимпиаду в Париже
В финале соревнований на дистанции 50 метров и пневматической винтовки Александра Ле заняла седьмое место, данного результата хватило для получения олимпийской квоты.
В финал соревнований пистолетчиков Никита Чирюкин вошел под первым номером, с результатом 584, также взяв олимпийскую лицензию. В решающей стадии казахстанец будет бороться за медаль континентального первенства.
Тем самым, у отечественных "пулевиков" уже пять олимпийских лицензий: ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.
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