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Мохамед Салах признан лучшим игроком в истории африканского футбола

Футбол Лучший игрок Фото: Instagram/mosalah
Форвард английского клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохамед Салах возглавил рейтинг лучших футболистов за всю историю африканского континента, составленный британским журналом FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

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Опытный нападающий "красных" занял 1 место в списке из 32-х лучших африканских игроков, которые оставили свой след в мировом футболе. Представители Африки всегда были своего рода изюминкой на любых турнирах планетарного масштаба, начиная с мундиаля и заканчивая первенствами ведущих стран Европы. И лидерство Салаха в этом списке лучших футболистов, никого не удивляет. Он ныне флагман "Ливерпуля" и сборной Египта, которая в эти дни готова к старту Кубка африканских наций-2024.   


За Мохамедом Салахом в рейтинге лучших следует знаменитый либериец итальянского ФК "Милан", единственный африканец, который является обладателем "Золотого мяча" 1995 года – Джордж Веа.


Призовую тройку африканских знаменитостей замкнул Самюэль Это′О из Камеруна, который считается легендой испанской "Барселоны".


Далее в списке лучших африканских игроков нельзя не отметить Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, 4 место), Садьо Мане (Сенегал, 6), Майкл Эссьен (Гана, 9), Роже Милла (Камерун, 13), Эммануэль Адебайор (Того, 22), Фредерик Кануте (Мали, 25) и Асамоа Гьян (Гана, 29).

Тем временем, некоторых действующих игроков из вышеперечисленного списка можно увидеть в эти дни в Кот-д′Ивуаре, где стартует Кубок африканских наций-2024. Мохамед Салах 14 января выведет свою египетскую сборную на матч с командой Мозамбика.  

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