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Мохамед Салах назван лучшим вингером в истории английского первенства

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:47 Фото: Instagram/mosalah
Лидер сборной Египта и футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах объявлен лучшим атакующим полузащитником за всю историю английской Премьер-лиги по версии FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

32-летний футболист "мерсисайдцев" занял первое место рейтинга, куда вошли 20 лучших вингеров в истории АПЛ.

За египтянином расположились Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Футбол Лучший вингер, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:47

Фото: Instagram/cristiano

В первой десятке лучших вингеров, которые оставили свой след в АПЛ, также фигурируют: Эден Азар ("Челси"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Гарет Бэйл ("Тоттенхэм"), Робер Пирес ("Астон Вилла"), Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Марез ("Манчестер Сити") и Дэвид Бекхэм ("Манчестер Юнайтед").

Футбол Лучший вингер, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:47

Фото: Instagram/davidbeckham

Это не первое признание великих достижений Мохамеда Салаха. Один из лучших снайперов мирового футбола два года назад стал лучшим игроком АПЛ.

А в начале 2024 года египтянин был признан лучшим игроком за всю историю африканского футбола.

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