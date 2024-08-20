Мохамед Салах назван лучшим вингером в истории английского первенства
32-летний футболист "мерсисайдцев" занял первое место рейтинга, куда вошли 20 лучших вингеров в истории АПЛ.
За египтянином расположились Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
Фото: Instagram/cristiano
В первой десятке лучших вингеров, которые оставили свой след в АПЛ, также фигурируют: Эден Азар ("Челси"), Садьо Мане ("Ливерпуль"), Гарет Бэйл ("Тоттенхэм"), Робер Пирес ("Астон Вилла"), Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Марез ("Манчестер Сити") и Дэвид Бекхэм ("Манчестер Юнайтед").
Фото: Instagram/davidbeckham
Это не первое признание великих достижений Мохамеда Салаха. Один из лучших снайперов мирового футбола два года назад стал лучшим игроком АПЛ.
А в начале 2024 года египтянин был признан лучшим игроком за всю историю африканского футбола.