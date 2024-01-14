Петропавловский "Кызылжар" обыграл узбекский "Навбахор"

Товарищеский матч "Кызылжар"-"Навбахор" в турецком Белеке закончился счетом 2:1 в пользу казахстанской команды, сообщает Zakon.kz

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По информации пресс-службы ФК, голами в составе петропавловцев отметились Борис Цмилянич и Алексей Щебетун.

Главный тренер футбольного клуба Али Алиев поздравил ребят с победой

16 января "Кызылжар" сыграет следующий контрольный матч на УТС. Соперником станет венгерский клуб "Ньиредьгаза Спартакус".