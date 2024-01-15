Наставник "Барселоны" Хави попросил прощения за поражение от "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Хави после финала Суперкубка Испании , в котором его команда уступила "Реалу" со счетом 1:4, извинился перед фанатами клуба, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Marca, 43-летний специалист, который сам ранее был игроком "Барсы", признал ошибки своих подопечных в решающем матче. Но Хави не унывает: он пообещал, что команда вернется со свежими силами для покорения новых вершин.

"Нам нужно было лучше контролировать игру, нельзя так действовать в финале. Тяжелое поражение, мы разочарованы и злы, это был один из худших матчей сезона. Надо еще прибавлять, чтобы выигрывать трофеи. Приношу извинения перед фанатами за такую игру в финале". Хави, главный тренер "Барселоны"

Подопечные Хави накануне пропустили в свои ворота четыре мяча от "Реала" в решающем поединке Суперкубка Испании-2024. Хет-триком в финале отметился Винисиус Жуниор, еще одно взятие ворот – в активе у Родриго. Гол престижа у "каталонцев" забил Роберт Левандовски.

"Были большие надежды, но "Реал" серьезно навредил нам контратаками, мы не могли их остановить. В моей карьере было много поражений, но в итоге нам удавалось оправиться. "Барселона" вернется. Пусть эта игра поможет нам стать лучше. Нас ждут трудные дни и много критики. Должны признать, что были не на том уровне, который необходим для финала. Давайте встанем на ноги и пойдем за остальными трофеями". Хави

Таким образом, "блауграна" проиграла три последних поединка против "Реала", включая финал Суперкубка Испании. Перед этим "Барселона" дважды проигрывала дома в 2023 году, в рамках 11-го тура Ла Лиги (1:2) и в Кубке Испании (0:4).

Финальное противостояние Суперкубка между "Реалом" и "Барселоной" стало 256-й встречей в истории этих команд. Так называемое "Эль-класико" завершилось 104-й победой "мадридцев". У каталонского коллектива 100 побед, 52 раза клубы сыграли вничью.