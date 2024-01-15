Мозамбик преподнес первый сюрприз на Кубке Африки-2024

В Кот-д'Ивуаре стартовал Кубок африканских наций. В первом туре соревнований отличилась сборная Мозамбика, которая сыграла вничью (2:2) с одним из фаворитов, представителями Египта, сообщает Zakon.kz.

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Футболисты Мозамбика, которые располагаются на 113-й строчке мирового рейтинга FIFA, чуть не обыграли самую титулованную сборную Африки. Египтяне, семикратные чемпионы африканского континента, чья сборная занимает 33-е место среди лучших команд планеты, спаслись от поражения на последних минутах матча, сообщает пресс-служба КАН.

Свою команду от сенсационного поражения спас лидер египтян и клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах, который совершил два результативных действия в стартовом матче Кубка Африки. Сначала он отдал голевой пас на Мостафу Мохамеда. А в добавленном к основному матчу времени сам форвард реализовал пенальти и сравнял счет – 2:2.





Фото: Instagram/caf_online

Помимо поединка между Мозамбиком и Египтом, в минувшие выходные также прошли еще три встречи группового этапа Кубка африканских наций, где зафиксированы следующие результаты:

Группа А: Кот-д’Ивуар – Гвинея-Бисау 2:0, Нигерия – Экваториальная Гвинея 1:1.

Группа В: Гана – Кабо-Верде 1:2.

Кубок африканских наций – 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах: Абиджане, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро.

15 января пройдут матчи в подгруппах С и D, где встретятся Сенегал и Гамбия, Камерун и Гвинея, Алжир и Ангола.

Соревнования лучших команд Африки продлятся до 11 февраля. Действующий чемпион КАН – сборная Сенегала.

Ранее египетский футболист Мохамед Салах установил рекорд английского футбола в турнирах УЕФА.