Сможет ли "Барыс" огорчить лидера?

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"Барыс" (Астана) – "Авангард" (Омск). 31 января, 19:30 (время Астаны)

Шансы клуба из Астаны на попадание в плей-офф с каждый днем становятся все более призрачными. Пожалуй, только чудо или вмешательство потусторонних сил поможет казахстанской команде принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Ведь после пяти поражений подряд команда под управлением Олега Болякина снова опустилась на дно турнирной таблицы Востока.

Однако "Барыс" все еще может внести существенные изменения в положение команд конференции по итогам регулярного первенства. Ближайший матч астанчан пройдет против "Авангарда", потенциального лидера всей лиги. Омичи стремится к тому, чтобы выиграть Кубок Континента, а заодно заполучить первый номер посева, дающий преимущество своего льда на всех стадиях плей-офф.

Терять очки "ястребам" никак нельзя, и в столицу Казахстана они летят явно с прицелом на победу. Однако "авангардцам" ни в коем случае нельзя забывать о том, чем завершился их декабрьский визит гости к "барсам" – болезненным поражением со счетом 1:5.

Но на этот раз эксперты Olimpbet практически не сомневаются в благоприятном исходе встречи для сибиряков. Победитель матча: "Барыс" – 3.43, "Авангард" – 1.31.

При этом букмекер № 1 в Казахстане верит, что хоккеисты обеих команд зажгут красный свет за воротами не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.01, Б – 1.74.

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Фото: оlimpbet.kz

Январь в "регулярке" закрывается московским матчем между "Спартаком" и "Локомотивом" из Ярославля. К четвертой очной дуэли сезона-2023/24 соперники подходят соседями, деля третью и четвертую ступеньки на турнирной лестнице Запада.

При равенстве очков волжане опережают столичную команду, так как провели на две игры меньше, а также имеют преимущество по личным встречам текущей "регулярки": "железнодорожники" победили дважды, тогда как "красно-белые" – один раз.

Однако "Локо", похоже, угодил в кризис, чему свидетельство – три подряд поражения, последнее из которых, от СКА в Санкт-Петербурге, вышло "сухим" (0:3). "Спартак" же, похоже, наоборот, выбрался из ямы и в предыдущих трех матчах, напротив, выиграл. Кого же считать фаворитом в их противостоянии?

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что шансы гостей на успех в предстоящей игре повыше, чем у хозяев. Победитель матча: "Спартак" – 2.03, "Локомотив" – 1.78. А вероятность овертайма самым популярным букмекером страны оценивается кэфом 3.81.

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