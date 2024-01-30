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Действующие чемпионы КАН проиграли Кот-д'Ивуару и покинули турнир

Действующие чемпионы КАН проиграли Кот-д'Ивуару и покинули турнир Фото: Instagram/caf_online
Сборная Сенегала по футболу не смогла отстоять титул победителя Кубка африканских наций, проиграв по пенальти на стадии 1/8 финала команде Кот-д'Ивуара, сообщает Zakon.kz.

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Хозяева нынешнего Кубка Африки, представители Кот-д'Ивуара, совершили настоящий подвиг: победили главного фаворита турнира со счетом 5:4 по пенальти после дополнительного времени и вышли в четвертьфинал.

Ивуарийцы с большим трудом вышли из группы, заняв там третье место. И несмотря на это не подвели родных болельщиков: на стадионе "Чарльз Конан Банни" в Ямусукро сборная Кот-д'Ивуара одержала верх над одним из фаворитов, командой Сенегала.

Пропустив гол в самом начале матча, хозяева сумели избежать поражения на 86-й минуте: с 11-метровой точки забил Франк Кесси. А уже в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась "слонам" – 5:4.

После поражения финалистов КАН-2021, Сенегала и Египта, претендентов на победу в турнире становится больше.

В другом поединке 1/8 финала Кубка африканских наций команда Кабо-Верде с минимальным счетом 1:0 обыграла Мавританию.

30 января на турнире состоятся две последние встречи первого раунда плей-офф, где померятся силами Мали – Буркина-Фасо и Марокко – ЮАР.

Ранее сборная Конго сенсационно обыграла финалистов прошлого Кубка Африки.

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