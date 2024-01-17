ФК "Рома" нашел замену уволенному Жозе Моуринью
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Как передает пресс-служба римлян, де Росси 18 лет своей карьеры провел в качестве футболиста "Ромы" и возвращается в клуб главным тренером. 40-летний наставник дебютирует в новой роли уже на этой неделе в матче чемпионата Серии А против "Вероны", который состоится 20 января.
"Мы рады приходу Даниэле Де Росси, поскольку считаем, что лидерство и амбиции, которые всегда характеризовали его, могут иметь решающее значение в достижении целей, которые команда ставит перед собой до конца сезона. Знаем неразрывную связь, которая объединяет Даниэле с клубом, но энтузиазм, с которым он сразу принял этот вызов на ближайшие месяцы, еще больше убедил нас в его способности быть наставником для игроков и гордым представителем ценностей клуба". Заявление ФК Рома
Воспитанник "Джаллоросси" Де Росси дебютировал в основной команде 23 года назад, а затем быстро зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников мира.
"Хочу поблагодарить за то, что мне доверили возглавить "Рому". Со своей стороны я постараюсь отдать все свои силы и знания, что у меня есть. Проблемы, которые стоят перед нами, они ждут нас до конца сезона. Мои эмоции неописуемы, все знают, что для меня значит "Рома". Бороться за наши цели и пытаться их достичь – это единственные приоритеты, которые мы с моими помощниками поставили перед собой". Даниэле де Росси, главный тренер ФК Рома
Де Росси в свое время сыграл за "Рому" 616 игр, став ее капитаном и забив 63 гола во всех турнирах. Он второй футболист по результативности в истории клуба.
В составе "Джаллоросси" Даниэле дважды выиграл Кубок Италии (2007, 2008), а также Суперкубок Италии в 2007 году.
Помимо выдающейся карьеры в составе римского коллектива, Де Росси сделал прекрасную карьеру в национальной сборной Италии. Там он провел 117 матчей, принял участие в восьми крупных международных турнирах, выиграв чемпионат мира в 2006 году.
После завершения карьеры Де Росси входил в тренерский штаб сборной Италии на Чемпионате Европы-2021, который завершился победой "Адзурри" на английской арене "Уэмбли" 11 июля.