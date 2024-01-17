ФК "Рома" нашел замену уволенному Жозе Моуринью

Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил Даниэле Де Росси новым главным тренером основной команды вместо португальца Жозе Моуринью, который покинул свой пост 16 января. Контракт подписан до 30 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба римлян, де Росси 18 лет своей карьеры провел в качестве футболиста "Ромы" и возвращается в клуб главным тренером. 40-летний наставник дебютирует в новой роли уже на этой неделе в матче чемпионата Серии А против "Вероны", который состоится 20 января.



"Мы рады приходу Даниэле Де Росси, поскольку считаем, что лидерство и амбиции, которые всегда характеризовали его, могут иметь решающее значение в достижении целей, которые команда ставит перед собой до конца сезона. Знаем неразрывную связь, которая объединяет Даниэле с клубом, но энтузиазм, с которым он сразу принял этот вызов на ближайшие месяцы, еще больше убедил нас в его способности быть наставником для игроков и гордым представителем ценностей клуба". Заявление ФК Рома

Воспитанник "Джаллоросси" Де Росси дебютировал в основной команде 23 года назад, а затем быстро зарекомендовал себя как один из лучших полузащитников мира.



"Хочу поблагодарить за то, что мне доверили возглавить "Рому". Со своей стороны я постараюсь отдать все свои силы и знания, что у меня есть. Проблемы, которые стоят перед нами, они ждут нас до конца сезона. Мои эмоции неописуемы, все знают, что для меня значит "Рома". Бороться за наши цели и пытаться их достичь – это единственные приоритеты, которые мы с моими помощниками поставили перед собой". Даниэле де Росси, главный тренер ФК Рома

Де Росси в свое время сыграл за "Рому" 616 игр, став ее капитаном и забив 63 гола во всех турнирах. Он второй футболист по результативности в истории клуба.



В составе "Джаллоросси" Даниэле дважды выиграл Кубок Италии (2007, 2008), а также Суперкубок Италии в 2007 году.

Помимо выдающейся карьеры в составе римского коллектива, Де Росси сделал прекрасную карьеру в национальной сборной Италии. Там он провел 117 матчей, принял участие в восьми крупных международных турнирах, выиграв чемпионат мира в 2006 году.

После завершения карьеры Де Росси входил в тренерский штаб сборной Италии на Чемпионате Европы-2021, который завершился победой "Адзурри" на английской арене "Уэмбли" 11 июля.