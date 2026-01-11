#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Футболист сборной Казахстана и "Елимая" перешел в российский "Ахмат"

Футбол Переход Ахмат, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 09:33 Фото: fc-akhmat.ru
10 января российский футбольный клуб "Ахмат" объявил о приглашении хавбека сборной Казахстана Галымжана Кенжебека. Бывший полузащитник семейского "Елимая" подписал контракт на 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба грозненского клуба, 22-летний казахстанец уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с "Ахматом" до лета 2030 года.

В 2025 году Кенжебек перешел из словацкого "Кошице" в "Елимай", где сыграл 11 матчей и забил шесть мячей.

Два года назад Галымжан дебютировал в сборной Казахстана и за этот период отметился тремя голами.

Стоит отметить, что теперь в "Ахмате" представителей нашей главной команды страны стало немного больше. C 6 августа 2024 года там играет экс-форвард "Актобе" Максим Самородов.

Плюс во главе грозненской дружины стоит бывший наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Галымжан Кенжебек заинтересовал два клуба турецкой Суперлиги
07:40, 29 октября 2025
Галымжан Кенжебек заинтересовал два клуба турецкой Суперлиги
Голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов перешел в "Ахмат" Максима Самородова
09:49, 16 января 2025
Голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов перешел в "Ахмат" Максима Самородова
Женился лидер сборной Казахстана по футболу
15:08, 18 декабря 2025
Женился лидер сборной Казахстана по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: