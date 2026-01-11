Футболист сборной Казахстана и "Елимая" перешел в российский "Ахмат"

10 января российский футбольный клуб "Ахмат" объявил о приглашении хавбека сборной Казахстана Галымжана Кенжебека. Бывший полузащитник семейского "Елимая" подписал контракт на 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба грозненского клуба, 22-летний казахстанец уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с "Ахматом" до лета 2030 года.

В 2025 году Кенжебек перешел из словацкого "Кошице" в "Елимай", где сыграл 11 матчей и забил шесть мячей.

Два года назад Галымжан дебютировал в сборной Казахстана и за этот период отметился тремя голами.

Стоит отметить, что теперь в "Ахмате" представителей нашей главной команды страны стало немного больше. C 6 августа 2024 года там играет экс-форвард "Актобе" Максим Самородов.

Плюс во главе грозненской дружины стоит бывший наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов.