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Сборная Намибии по футболу сенсационно обыграла победителей КАН-2004

Сборная Намибии по футболу сенсационно обыграла победителей КАН-2004 Фото: Instagram/caf_online
Футболисты сборной Намибии, которые в рейтинге FIFA занимают 115-ю строчку, сумели обыграть одну из самых авторитетных команд африканского континента, представителей Туниса, со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Историческую победу Намибия одержала на Кубке африканских наций-2024, который в эти дни проходит на полях Кот-д'Ивуар. Это был стартовый матч обеих команд в подгруппе E, причем Тунис (рейтинг №28 FIFA) считается фаворитом не только данного квартета, но и всего турнира. 

Для "храбрых воинов" сборной Намибии это первая победа за всю историю выступления на Кубке Африки из девяти проведенных ранее игр.

Исторический гол в составе команды Намибии за минуту до финального свистка забил Деон Хотто, что позволило сборной набрать победные три очка. "Храбрые воины" шокировали "орлов Карфагена" и улучшили свои шансы на выход из подгруппы Е.

В другом матче той же группы Южная Африка уступила Мали – 0:2. 17 января также состоялся один поединок в подгруппе D, где команда Буркина-Фасо одолела сборную Мавритании со счетом 1:0 благодаря пенальти, который удачно реализовал полузащитник "Астон Виллы" Бертран Траоре.

Нынешний Кубок Африки, помимо успеха Намибии, уже преподнес один сюрприз. В первом туре соревнований отличилась сборная Мозамбика, которая сыграла вничью (2:2) с вице-чемпионами КАН-2021, футболистами Египта, лидером которых считается форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

На 17 января в программе состязаний запланированы две встречи в подгруппе F, где сыграют Марокко – Танзания и Конго – Замбия.

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