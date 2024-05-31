Жозе Моуринью может стать главным тренером "Фенербахче"

Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с турецким футбольным "Фенербахче" на два года. О назначении тренера должны объявить в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

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Переговоры с 61-летним специалистом вел спортивный директор "Фенербахче", португалец Марио Бранку.

По некоторым сведениям, Моуринью может подписать контракт на два года с дальнейшим продлением еще на один сезон.

Фото: Instagram/josemourinho

Если стороны подпишут договор, то турецкий чемпионат станет пятым в карьере специалиста. Ранее он тренировал португальские команды "Порту" и "Бенфика", английские коллективы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", испанский "Реал", итальянские "Интер" и "Рому".

15 января 2024 года Жозе был уволен из "Ромы" и с того момента нигде не трудился.

В 2023 году португальский специалист мог стать самым высокооплачиваемым тренером мира, если бы принял предложение бизнесменов Саудовской Аравии. Тогда ему за два года работы предлагали 120 млн евро.

Моуринью считается одним из величайших и титулованных наставников в истории мирового футбола.