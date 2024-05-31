Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жозе Моуринью может стать главным тренером "Фенербахче"

Жозе Моуринью может стать главным тренером "Фенербахче", фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 14:56 Фото: Instagram/josemourinho
Знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с турецким футбольным "Фенербахче" на два года. О назначении тренера должны объявить в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Переговоры с 61-летним специалистом вел спортивный директор "Фенербахче", португалец Марио Бранку.

По некоторым сведениям, Моуринью может подписать контракт на два года с дальнейшим продлением еще на один сезон.

Футбол Назначение Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 14:56

Фото: Instagram/josemourinho

Если стороны подпишут договор, то турецкий чемпионат станет пятым в карьере специалиста. Ранее он тренировал португальские команды "Порту" и "Бенфика", английские коллективы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", испанский "Реал", итальянские "Интер" и "Рому".

15 января 2024 года Жозе был уволен из "Ромы" и с того момента нигде не трудился.

В 2023 году португальский специалист мог стать самым высокооплачиваемым тренером мира, если бы принял предложение бизнесменов Саудовской Аравии. Тогда ему за два года работы предлагали 120 млн евро.

Моуринью считается одним из величайших и титулованных наставников в истории мирового футбола.

Читайте также

Футбол Секреты Работы
Наставник "Байера" раскрыл секреты своей тренерской деятельности
Разберут UFC 302 в прямом эфире
Фаниль Рафиков и Михаил Краймер разберут UFC 302 в прямом эфире
Паралимпиада, спортсмены
Когда казахстанцы смогут участвовать в Паралимпиаде по бочча
Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Турция ФК Челси Моуринью Жозе ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: