Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Карим Бензема обратился в суд с жалобой на главу МВД Франции

Футбол Суд Иск Фото: flickr/Nathan Congleton, wikimedia
Ведущий форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема подал иск в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за клевету в свой адрес, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет  вернем всю сумму на счет!

Как пишет RTL, вся эта история с обвинениями в адрес французского футболиста началась в конце 2023 года. В одном из своих посланий экс-форвард мадридского "Реала" написал о конфликте на Ближнем Востоке. После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с одной из террористических организаций.

 Футбол Суд Министр

Фото: Instagram/ittihadclub.sa

К данному моменту юрист футболиста Хьюг Вижье известил, что его клиент подал судебный иск в связи с высказыванием чиновника. Документ содержит 92 страницы, 82 из которых составляют приложения в виде статей из СМИ. А на других 10 страницах приводятся аргументы стороны Бензема, где он утверждает, что не связан ни с какими преступными организациями, а слова министра МВД нанесли ущерб его чести и репутации.

Плюс к этому, в эти дни Карим Бензема испытывает не лучшие времена в своей карьере. По сведениям некоторых источников, француза исключили из состава "Аль-Иттихада" на предсезонный сбор, так как он пропустил ряд тренировок. Тем самым он получил наказание от нового наставника саудовского клуба, аргентинца Марсело Гальярдо. 

Читайте также

Илья Ильин с женой учит казахский язык
Илья Ильин с женой учит казахский язык
Битва дня в Омске и схватка "белых медведей" с "рысями" в Челябинске
Битва дня в Омске и схватка "белых медведей" с "рысями" в Челябинске
Футбол Лучшие игроки Азии-2023
Сон опередил Роналду в звании лучшего футболиста Азии-2023
Куандык Шынасилов
Карим Бензема
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: