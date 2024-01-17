Карим Бензема обратился в суд с жалобой на главу МВД Франции

Ведущий форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема подал иск в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за клевету в свой адрес, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет RTL, вся эта история с обвинениями в адрес французского футболиста началась в конце 2023 года. В одном из своих посланий экс-форвард мадридского "Реала" написал о конфликте на Ближнем Востоке. После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с одной из террористических организаций.

Фото: Instagram/ittihadclub.sa

К данному моменту юрист футболиста Хьюг Вижье известил, что его клиент подал судебный иск в связи с высказыванием чиновника. Документ содержит 92 страницы, 82 из которых составляют приложения в виде статей из СМИ. А на других 10 страницах приводятся аргументы стороны Бензема, где он утверждает, что не связан ни с какими преступными организациями, а слова министра МВД нанесли ущерб его чести и репутации.

Плюс к этому, в эти дни Карим Бензема испытывает не лучшие времена в своей карьере. По сведениям некоторых источников, француза исключили из состава "Аль-Иттихада" на предсезонный сбор, так как он пропустил ряд тренировок. Тем самым он получил наказание от нового наставника саудовского клуба, аргентинца Марсело Гальярдо.