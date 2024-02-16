Суд отклонил иск футболиста Бензема к министру внутренних дел Франции

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема месяц назад подал жалобу в суд о клевете на министра внутренних дел Франции. Экс-звезду "Реала" обвинили за связь с известной террористической организацией, сообщает Zakon.kz.

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Однако иск Карима Бензема против министра Жеральда Дарманена отклонен судебными органами. Об этом объявил накануне генеральный прокурор Кассационного суда.

"Для обоснования своего решения Комитет по запросам отмечает, что жалоба Бензема касается комментариев, которые не приписывают ему какие-либо факты, которые могли бы подорвать его честь или репутацию. В применении статьи 14 французского закона было принято решение комиссии, двух государственных советников и двух главных советников Счетной палаты, иск не подлежит рассмотрению". Заявление суда

Разборки между Бензема и Дарманеном начались в конце 2023 года, когда министр обвинил игрока за связь с террористами. Подобное поведение 41-летнего чиновника вызвало бурю негодования в социальных сетях.

А уже в начале 2024 года французский форвард подал жалобу о клевете на этого чиновника.

Что касается самого футболиста, то сейчас он переживает не самые лучшие дни в саудовском клубе. Он пропустил последние два матча "Аль-Иттихада" из-за разногласий с главным тренером, аргентинцем Марсело Гальярдо.

