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Звездный экс-капитан "Ливерпуля" покинул саудовский футбол спустя полгода

Футбол Переход Аякс Фото: Instagram/jordanhenderson
Британский футболист Джордан Хендерсон больше не является членом саудовского клуба "Аль-Иттифак". Контракт с экс-капитаном "Ливерпуля" расторгнут досрочно, сообщает Zakon.kz.

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Данную информацию распространил саудовский коллектив, объявив о расторжении трехлетнего контракта с 33-летним английским полузащитником. Стороны договорились о мирном соглашении. 

"Я хочу поблагодарить клуб, болельщиков и всех, кто причастен, за предоставленную возможность. Желаю им всего наилучшего в оставшейся части сезона. Предстоит много тяжелой работы, которая, я знаю, окупится в будущем". Джордан Хендерсон

Хендерсон перешел в "Аль-Иттифак" из "Ливерпуля" летом 2023 года. В саудовской команде он сыграл 17 игр и оформил 4 результативные передачи.

Футбол Переход Аякс

Фото: Instagram/afcajax

Не прошло и полдня, как знаменитый голландский коллектив "Аякс" объявил о приходе в свои ряды Джордана Хендерсона. Тем самым британец за 6 месяцев сменил три клуба. После "Ливерпуля" и "Аль-Иттифака" теперь Хендерсон продолжит карьеру в Нидерландах.

Джордан подписал контракт с амстердамцами до конца сезона 2026 года. В "Аяксе" он будет выступать под шестым номером.

"Аякс" после крайне неудачного начала сезона ныне входит в топ-5 команд голландского первенства. В турнирной таблице подопечные Джона вант Схипа идут на пятой строчке, набрав 28 очков после 17-ти сыгранных матчей. 

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