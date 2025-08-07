Звезда "Ливерпуля" собирается стать игроком саудовского "Аль-Хиляля"
26-летний форвард будет зарабатывать около 400 тыс. фунтов за неделю в новом клубе. По некоторым сведениям, трансфер уругвайца составил 65 млн евро, включая бонусы. А сам игрок подпишет контракт до 2028 года.
Nunez has agreed personal terms on a deal worth in the region of £400,000-a-weekk. Is expected to say his goodbyes at #LFC training ground tomorrow as per my colleague @JacobsBen https://t.co/CMATN0x4tm— Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) August 6, 2025
Нуньес выступает за "красных" последние три сезона. За этот период он отыграл 95 матчей на различном уровне, где забил 25 голов.
В этом году в составе "Ливерпуля" он стал чемпионом Англии. Также в его активе победа в Кубке лиг (2024) и Суперкубке Англии (2022).
Здесь стоит напомнить, что команда Арне Слота совсем недавно купила футболиста немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике за 95 млн евро.