"Серебро" завоевали казахстанские конькобежцы в турнире в Солт-Лейк-Сити

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

В международном турнире 4 континентов по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити сборная РК заняла второе место в дисциплине "командный спринт", сообщает Zakon.kz.

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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры, за Казахстан выступили: Евгений Кошкин, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы и Артур Галиев.

Первыми стали канадцы. Третьими – представители Южной Кореи.

Всего в соревнованиях принимают участие 76 спортсменов из 8 стран.

Ранее мы сообщали, что казахстанская сборная принимает участие в IV зимней Юношеской Олимпиаде Канвон-2024. И у нас уже есть успехи.