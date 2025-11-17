Казахстанец Евгений Кошкин с личным рекордом выиграл "серебро" Кубка мира

Рано утром 17 ноября представитель сборной Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин занял второе место на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК РК, наш спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Он пересек финишную черту с результатом 33.67, что является новым личным рекордом Евгения Кошкина.

"Золото" турнира досталось Йеннинг Де Бу (Нидерланды) – 33.63. Корейский конькобежец Юн Хо Ким замкнул призовую тройку – 33.78.

Передохнув несколько дней, Кошкин дальше направится на второй этап Кубка мира, который присуждает лицензионные очки Олимпийских игр-2026 в Милане.

С 21 по 23 ноября Евгений попробует свои силы в Калгари (Канада).

Здесь стоит подчеркнуть, что "серебро" Солт-Лейк-Сити досталось казахстанскому спортсмену с превеликим трудом, он пробился в финальные забеги только с 16-й позиции квалификации.