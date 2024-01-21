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Канвон-2024: казахстанка Полина Омельчук прокомментировала свое выступление

Канвон-2024: казахстанка Полина Омельчук прокомментировала свое выступление Фото: olympic.kz
Казахстанская шорт-трекистка Полина Омельчук, которая пробилась в финал "А" и завершила гонку шестой, войдя в десятку лучших в Играх 2024 на дистанции 1500 м заявила, что для нее это незабываемый опыт, передает Zakon.kz

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Как пишет Kazakhstan Olympic Team Омельчук отметила, что была счастлива представлять нашу страну и свой родной город Рудный на Играх. 

"Сегодняшняя гонка в финале А - это незабываемый опыт для меня. Моя изначальная тактика "ускоряться - отдыхать - ускоряться" была оправдана, но на третьем круге китаянка вышла в отрыв и мы все немного замешкались. Все произошло так стремительно. Что сегодняшний опыт мне показал? Что Олимпийские игры - это совершенно другой уровень, решение нужно принимать молниеносно и реагировать на ситуацию на льду тоже. Тем не менее, я счастлива, что мой сегодняшний первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба прошел именно в финале А. Это бесценный опыт! О чём я мечтаю? Я мечтаю о золотой медали Олимпийских игр. Спорт - это вся моя жизнь, поэтому и мечты связаны только со спортом!", - сказала в коротком интервью спортсменка.

Ранее сообщалось, что на юношеской Олимпиаде в Канвоне казахстанские шорт-трекисты завершили соревнования на дистанции 1500 м. Полина Омельчук вошла в десятку лучших шорт-трекисток. Анастасия Астраханцева, более опытная спортсменка сборной, также пришла к финишу на шестой позиции (2:46:816), но в финале "Б".

Ну, а первое "золото" завоевал Илья Мизерных. Он стал лучшим в прыжках на лыжах с трамплина. Это историческая победа. Ранее Казахстан не завоевывал "золото" на зимних ЮОИ.

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