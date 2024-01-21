Мужская сборная Казахстана выиграла пять золотых медалей на турнире по боксу в Венгрии

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Мужская сборная Казахстана выиграла пять золотых медалей на международном турнире по боксу памяти Иштвана Бочкаи в венгерском городе Дебрецен, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК, чемпионами в своих весовых категориях стали Асхат Жусупов (48 кг), Асылжан Серикбай (57 кг), Бийбарс Жексен (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) и Ерасыл Жакпеков (80 кг).



Результаты всех финальных боев с участием казахстанцев:

48 кг Асхат Жусупов – Андрей Тишковец (Украина). Победа Жусупова раздельным решением.

51 кг Даниял Сабит – Аттила Бернат (Венгрия). Победа Берната раздельным решением.

54 кг Кенже Муратулы – Габор Вирбан (Венгрия. Победа Вирбана единогласным решением.

57 кг Асылжан Серикбай – Роланд Вереш (Венгрия). Победа Серикбая раздельным решением.

60 кг Бийбарс Жексен – Крузито Ковач (Венгрия). Победа Жексена раздельным решением.

63,5 кг Ертуган Зейнуллинов – Ричард Ковач (Венгрия). Победа Зейнуллинова раздельным решением.

71 кг Сабыржан Аккалыков – Юрий Захареев (Украина). Победа Захареева раздельным решением.

80 кг. Ерасыл Жакпеков – Пал Ковач (Венгрия). Победа Жакпекова невыходом на бой соперника

86 кг Темирлан Мукатаев ‒ Данил Жасан (Украина). Победа Жасана единогласным решением.

Ранее сообщалось о том, что шорт-трекистка сборной Казахстана Полина Омельчук стала обладательницей бронзовой медали юношеских Олимпийских игр Канвон-2024.