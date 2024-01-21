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Казахстанка завоевала "бронзу" на юношеской Олимпиаде в Канвоне

Полина Омельчук Фото: НОК РК/ Сали Сабиров
Шорт-трекистка сборной Казахстана Полина Омельчук стала обладательницей бронзовой медали юношеских Олимпийских игр Канвон-2024, сообщает Zakon.kz.

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Ее финишное время на дистанции 1000 метров составило 1:41.600.

Первое и второе места заняли спортсменки из Китая: первое место – Цзиньцзы Ли, второе – Цзиньжу Ян.

В "копилке" сборной Казахстана на Олимпиаде среди юниоров две медали. Ранее первую в истории страны золотую медаль юношеских Олимпийских игр завоевал Илья Мизерных.

Мухит Турсынали
Казахстан Южная Корея
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