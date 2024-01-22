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Первые две сборные вышли в плей-офф Кубка африканских наций по футболу

Первые две сборные вышли в плей-офф КАН-2024 Фото: Instagram/caf_online
В Кот-д'Ивуаре продолжаются игры группового раунда Кубка африканских наций. После завершения матчей второго круга стали известны две команды, которые гарантировали себе место в 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

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Путевки в плей-офф Кубка Африки-2024 обеспечили себе представители Сенегала и Кабо-Верде. Если выход в следующий раунд КАН его действующих чемпионов, сенегальцев, можно было предсказать, то сборная Кабо-Верде преподнесла сюрприз. Она в своей подгруппе сумела опередить более именитые команды Ганы и Египта.      

Сенегал продолжает защищать титул на Кубке африканских наций в Кот-д'Ивуаре, одержав тяжелую победу над Камеруном благодаря голам Исмаиле Сарру, Хабибу Диало и Садио Мане. После этого успеха Сенегал набрал шесть очков в двух играх и вышел в плей-офф. 

Футболисты Кабо-Верде забронировали себе путевку в 1/8 финала Кубка Африки, разгромив со счетом 3:0 Мозамбик во второй игре группового этапа. Победу "синим акулам" принесли точные удары Бебе, Райана Мендеша и Кевина Ленини. Заключительный матч группового раунда Кабо-Верде сыграет с Египтом, вице-чемпионом Кубка африканских наций 2021 года.

Египтяне к этой встрече готовятся без своего лидера Мохамеда Салаха. Игрок "Ливерпуля" получил травму и пропустит два матча, передает египетская футбольная ассоциация. Капитан национальной сборной Салах может еще выступить на турнире, если его команда выйдет в 1/4 финала.

После стартовых туров Египет располагается на втором месте в подгруппе В, имея два очка. Для гарантированного выхода в плей-офф этих состязаний Египту обязательно нужна победа над Кабо-Верде.

Тем временем 22 января на Кубке Африки начинаются поединки третьего круга. В программе игрового дня запланированы 4 встречи:

  • Кот-д'Ивуар – Экваториальная Гвинея;
  • Гвинея-Бисау – Нигерия;
  • Мозамбик – Гана;
  • Кабо-Верде – Египет.   

Соревнования лучших команд Африки продлятся до 11 февраля. Действующий чемпион КАН – сборная Сенегала.

Ранее хозяева КАН-2024 потерпели первое поражение на турнире.

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