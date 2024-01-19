Хозяева КАН-2024 потерпели первое поражение на турнире

18 января на Кубке Африки по футболу стартовали игры второго тура. Сборная Нигерии нанесла серьезный удар в борьбе за выход в плей-офф хозяевам турнира, команде Кот-д'Ивуар, выиграв со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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На переполненной арене "Алассане Уаттара" в Абиджане два фаворита Кубка африканских наций устроили настоящую битву. Исход матча решил единственный гол в исполнении игрока греческой команды "ПАОК" Уильяма Трост-Эконга, который реализовал пенальти на 55-й минуте.

Несмотря на мощную поддержку, "Слоны" не сумели восстановить равновесие, а "Супер Иглз" празднуют победу и улучшают свои шансы на выход в плей-офф КАН-2024.

Теперь Кот-д'Ивуар в третьем туре необходимо обыграть Экваториальную Гвинею, которая накануне оказалась сильнее Гвинеи-Бисау – 4:2.

Еще в одной встрече фаворитов прошедшего игрового дня Египет сыграл вничью с Ганой – 2:2. В этом матче лидер египтян Мохамед Салах получил травму и был заменен в конце первого тайма.

В программе Кубка африканских наций на 19 января запланированы три встречи:



Кабо-Верде – Мозамбик;

Сенегал – Камерун;

Гвинея – Гамбия.

Тем временем на КАН-2024 два игрока сборной Мали заболели малярией. К услугам врачей обратились Ив Биссума ("Тоттенхэм") и Мусса Диарра ("Тулуза").