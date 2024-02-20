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Сенсационная "Жирона" не может выиграть в Ла Лиге три матча подряд

Футбол Неудача Жироны Фото: Instagram/gironafc
Скромный испанский футбольный клуб "Жирона", который навел шороху с самого начала нынешнего сезона среди грандов Ла Лиги, сейчас немного "забуксовал" в игровом плане, сообщает Zakon.kz.

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Команда Мичела не может победить в трех последних встречах испанского чемпионата, 1 ничья и 2 поражения. Накануне "жиронцы" на выезде проиграли "Атлетику" из Бильбао со счетом 2:3, в рамках 25-го тура Ла Лиги. 

У хозяев поля отличились Алекс Беренгер (дубль) и Иньяки Уильямс, а у гостей авторами голов стали Виктор Цыганков и Эрик Гарсия. 

Тем самым, "Жирона" не может порадовать своих фанатов после третьей игры подряд. Все началось после разгрома от "Реала" (0:4), затем случилась нулевая ничья с "Реал Сосьедадом, а теперь поражение от "Атлетика".

Данная неудачная серия команды Мичела на руку его конкурентам. Лидер Ла Лиги "Реал", у которого сейчас 62 балла, оторвался от "Жироны" на 6 очков. А "Барселона", находящаяся на третьей строчке, сократила свое отставание на 2 очка.

В следующем матче испанского чемпионата, 27 февраля "Жирона" примет на своей арене "Райо Вальекано".  

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