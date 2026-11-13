Казахстан завершил юношескую Олимпиаду в Дакаре с восемью медалями

Сборная Казахстана завершила выступление на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). По итогам соревнований наши атлеты завоевали восемь медалей: две золотые, три серебряные и три бронзовые, сообщает Zakon.kz.

Победителями юношеской Олимпиады стали Фатима Супыгалиева, одержавшая победу в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 52 кг, а также Анель Ташбай, выигравшая индивидуальную гонку с раздельным стартом в велоспорте на шоссе.

Серебряные награды Казахстану принесли Акнур Турсынгали (до 57 кг) и Бибарыс Аширбай (до 70 кг), выступавшие в боксе. Еще одно "серебро" завоевал саблист Айбар Кайым.

Бронзовыми призерами стали Рамазан Айнегов в триатлоне, Любовь Юн в таеквондо (свыше 63 кг) и Марал Толепберген в боксе (до 54 кг).

Всего Казахстан на юношеской Олимпиаде представили 18 атлетов в 11 видах спорта.

Церемония закрытия Игр состоится 14 ноября.

Ранее сообщалось, что фехтовальщик Айбар Кайым выступил в финале юношеской Олимпиады, проходящей в Дакаре, и завоевал "серебро".