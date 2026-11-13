Казахстан завершил юношескую Олимпиаду в Дакаре с восемью медалями
Победителями юношеской Олимпиады стали Фатима Супыгалиева, одержавшая победу в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 52 кг, а также Анель Ташбай, выигравшая индивидуальную гонку с раздельным стартом в велоспорте на шоссе.
Серебряные награды Казахстану принесли Акнур Турсынгали (до 57 кг) и Бибарыс Аширбай (до 70 кг), выступавшие в боксе. Еще одно "серебро" завоевал саблист Айбар Кайым.
Бронзовыми призерами стали Рамазан Айнегов в триатлоне, Любовь Юн в таеквондо (свыше 63 кг) и Марал Толепберген в боксе (до 54 кг).
Всего Казахстан на юношеской Олимпиаде представили 18 атлетов в 11 видах спорта.
Церемония закрытия Игр состоится 14 ноября.
Ранее сообщалось, что фехтовальщик Айбар Кайым выступил в финале юношеской Олимпиады, проходящей в Дакаре, и завоевал "серебро".