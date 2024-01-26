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Чего ждать болельщикам "Барыса" от выезда в Тольятти

Чего ждать болельщикам "Барыса" от выезда в Тольятти? Фото: Olimbet
Как "Барсы" из Астаны и Казани покажут себя на берегах Волги и Иртыша – в аналитике Olimpbet.
"Лада" (Тольятти) – "Барыс" (Астана). 26 января, 21:00 (время Астаны)

После разгрома в Санкт-Петербурге от СКА со счетом 0:7, похоже, улетучились последние иллюзии болельщиков "Барыса" относительно участия их любимой команды в розыгрыше Кубка Гагарина.

"Лада", впрочем, в предыдущем матче "регулярки" тоже проиграла. Она уступила абсолютно худшей команде лиги "Сочи" – пусть и в серии буллитов, но на своем льду (3:4 Б).

Тем не менее вопрос относительно попадания тольяттинцев в плей-офф не стоит, а в случае удачно проведенной концовки регулярного чемпионата волжане могут побороться за место в числе сеяных клубов Восточной конференции.

Совсем недавно "Барыс" и "Лада" выясняли отношения в Астане, и тот спор принес "сухую" победу команде Олега Браташа (3:0). Эксперты Olimpbet полагают, что и повторная встреча с большой долей вероятности завершится в пользу клуба из Тольятти. Победитель матча: "Лада" – 1.38, "Барыс" – 3.04.

Но на этот раз букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается, что отличиться удастся и тем, и другим: обе забьют: да – 1.17, обе забьют: нет – 4.4.

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Чего ждать болельщикам

Фото: Olimbet

"Авангард" (Омск) – "Ак Барс" (Казань). 26 января, 19:30

Вне всяких сомнений, центральное сражение игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Битвы "ястребов" с "барсами" не оставляют равнодушными не только болельщиков команд из Омска и Казани, но и нейтральных любителей хоккея. И ведь "Авангард" с "Ак Барсом" почти всегда оправдывают ожидания зрителей.

Омичи – потенциальные лидеры как Востока, так и всей КХЛ, они опережают клуб из столицы Татарстана на 11 очков и принимают его на родном льду. Стоит ли считать "Авангард" безоговорочным фаворитом противостояния с "Ак Барсом"?

Не спешите с выводами. Дело в том, что все три предыдущие встречи текущего сезона между этими соперниками принесли успех казанцам. Хотя две из них и завершились победами "барсов" лишь в овертайме, зато в самой последней "ястребы" были беспощадно общипаны в родных стенах со счетом 0:4!

Впрочем, на этот раз аналитики Olimpbet полагают, что у сибиряков неплохие шансы взять реванш у клуба из столицы Татарстана за предыдущие обиды. Победитель матча: "Авангард" – 1.75, "Ак Барс" – 2.07. При этом вероятность дополнительного времени самым популярным букмекером страны оценивается достаточно высоко – коэффициентом 3.79.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

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