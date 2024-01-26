Чего ждать болельщикам "Барыса" от выезда в Тольятти

"Лада" (Тольятти) – "Барыс" (Астана). 26 января, 21:00 (время Астаны)





После разгрома в Санкт-Петербурге от СКА со счетом 0:7, похоже, улетучились последние иллюзии болельщиков "Барыса" относительно участия их любимой команды в розыгрыше Кубка Гагарина.





"Лада", впрочем, в предыдущем матче "регулярки" тоже проиграла. Она уступила абсолютно худшей команде лиги "Сочи" – пусть и в серии буллитов, но на своем льду (3:4 Б).





Тем не менее вопрос относительно попадания тольяттинцев в плей-офф не стоит, а в случае удачно проведенной концовки регулярного чемпионата волжане могут побороться за место в числе сеяных клубов Восточной конференции.





Совсем недавно "Барыс" и "Лада" выясняли отношения в Астане, и тот спор принес "сухую" победу команде Олега Браташа (3:0). Эксперты Olimpbet полагают, что и повторная встреча с большой долей вероятности завершится в пользу клуба из Тольятти. Победитель матча: "Лада" – 1.38, "Барыс" – 3.04





Но на этот раз букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается, что отличиться удастся и тем, и другим: обе забьют: да – 1.17, обе забьют: нет – 4.4.



