Чего ждать от потерявшего шансы на плей-офф "Барыса"?

Матч "барсов" со "Спартаком" и "зеленое дерби" – в котировках Olimpbet.

"Барыс" (Астана) – "Спартак" (Москва). 10 февраля, 17:00 (время Астаны)

В предыдущем матче "регулярки" казахстанская команда едва не сотворила громкую сенсацию. От домашней победы над лидирующим в Западной конференции СКА "барсов" отделяли считанные секунды. Но "армейцы" сначала сумели-таки перевести выяснение отношений в овертайм, а затем взять верх в серии буллитов (2:1 Б) и лишить "Барыс" даже математических шансов на плей-офф.

"Спартак" же смог удивить по-настоящему, обыграв в Омске "Авангард" со счетом 5:3 и не дав "ястребам" взлететь на самый верх таблицы Востока. Причем "красно-белые" по ходу встречи вели 4:0 и чуть не позволили сибирякам спасти матч.

Да, "Барыс" уже точно не сыграет в плей-офф, однако игра против СКА продемонстрировала, что астанчане весел не бросили и будут сражаться с любым соперником даже при отсутствии турнирной мотивации.

Москвичи же участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе давно обеспечили, но им хочется как можно выше финишировать в регулярном первенстве, чтобы иметь лучший номер посева. Так что стимула "спартаковцам" не занимать.

Первая встреча текущего сезона между этими соперниками, состоявшаяся в российской столице 21 сентября, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:3. Эксперты Olimpbet и в ответном матче видят "красно-белых" фаворитами. Победитель матча: "Барыс" – 2.84, "Спартак" – 1.42. При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что хоккеисты обеих команд общими усилиями забросят не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.11, Б – 1.68.

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Фото: Olimpbet

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Ак Барс" (Казань). 10 февраля, 17:30

Перед самым принципиальным для себя сражением хоккеисты "Салавата Юлаева" получили четырехдневный отдых. После победного матча с ЦСКА (2:0), состоявшегося шестого февраля, уфимцы ни с кем больше не играли и целенаправленно готовились к "зеленому дерби".

"Ак Барс" же только в четверг провел тяжелейшую встречу с "Трактором", с огромным трудом сломив сопротивление неуступчивых челябинцев со счетом 2:1.

Клубы из Башкортостана и Татарстана располагаются рядом друг с другом в таблице Восточной конференции – на третьей и четвертой позициях соответственно. Однако их соседство весьма условно и обманчиво: "юлаевцы" опережают "барсов" на семь очков, и казанцам намного реальнее упасть на седьмую строчку, чем подняться на одну ступеньку вверх.

Тем более, в Уфе "Ак Барс" в последнее время играет крайне неудачно: четыре поражения подряд, два из которых пришлись уже на это регулярное первенство.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у команды Виктора Козлова есть неплохие шансы для того, чтобы продлить успешную домашнюю серию в противостоянии с коллективом Зинэтулы Билялетдинова. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.81, "Ак Барс" – 1.98. А вероятность дополнительного времени в "зеленом дерби" самый популярный букмекер страны оценивает как довольно высокую – кэфом 3.7.

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