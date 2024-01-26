Огненные битвы ожидаются в рамках Кубка Англии

Уже в четвертом раунде Кубка Англии образовались две пары участников, достойных финала турнира. Olimpbet публикует кэфы на самые впечатляющие матчи пятницы.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити". 27 января, 02:00 (время Астаны)





Уже на столь ранней стадии турнира жребий приготовил болельщикам сражение двух топ-клубов, входящих в лидирующую группу Премьер-лиги. Действующий чемпион Англии сразится с командой, которая для него в последнее время стала едва ли не самым неудобным противником: "Манчестер Сити" сыграет с "Тоттенхэмом".





Точнее, это "шпоры" примут "горожан" в рамках 1/16 финала Кубка Англии на своем поле. Что, конечно же, еще больше усложнит команде Пепа Гвардиолы задачу пройти в следующий раунд.

Манкунианцы – сильнейший клуб не только в своей стране, но и в Европе, и даже в мире. Однако "хотспур" сей факт, похоже, совсем не смущает, ведь это единственный клуб в АПЛ, у которого положительный баланс в противостоянии с "небесно-голубыми" за два последних сезона. Из пяти предыдущих очных встреч лишь одна осталась за "Ман Сити", тогда как "Тоттенхэм" одержал три победы, еще одна игра завершилась вничью.

Но еще более печальна для "горожан" выездная статистика взаимоотношений со "шпорами": более пяти с лишним лет они не просто не могут взять очки в Лондоне, но даже хотя бы забить. После 29 октября 2018 года в пяти матчах "Манчестер Сити" потерпел пять поражений с общим счетом 0:7!













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Фото: Olimbet

"Челси" – "Астон Вилла". 27 января, 01:45





Не менее интересным ожидается сражение "аристократов" с "вилланами". В текущем сезоне "Челси" неудачно выступает в АПЛ, тогда как клуб из Бирмингема идет в лидирующей группе, всерьез претендуя на завоевание титула.





Однако всего за три дня до встречи с "Астон Виллой" в КА "синие" пробились в финал другого кубкового турнира – английской лиги, что, конечно же, добавило команде Маурисио Почеттино положительных эмоций.





Впрочем, коллектив Унаи Эмери – далеко не "Мидлсборо", с которым "Челси" играючи расправился в минувший вторник. К слову, в предыдущем раунде этого турнира "боро" пострадал как раз от бирмингемских "львов", так что перед очной битвой ближайшие соперники неплохо потренировались на одном и том же сопернике.





Что касается личных взаимоотношений "Челси" и "Астон Виллы", то лондонцам приходится непросто в последнее время, они проиграли два предыдущих матча, причем оба – в родных стенах, а одно из поражений пришлось уже на текущий сезон.





Тем не менее аналитики Olimpbet полагают, что шансы выйти в 1/8 финала Кубка Англии заметно выше у столичной команды: П1 – 2.1, Х – 3.67, П2 – 3.32 . При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.05, Б – 1.78.



