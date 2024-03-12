Огненная схватка в столице Каталонии в рамках Лиги чемпионов

Olimpbet публикует аналитику на матчи "Барселона" – "Наполи" и "Арсенал" – "Порту".

Лига чемпионов. 1/8 финала. "Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия). 13 марта, 01:00 (время Астаны)

Исходом встречи в Неаполе, как это ни покажется странным, должны быть недовольны каталонцы. Да, "Барселона" добилась гостевой ничьей, что укрепило ее в статусе фаворита двухраундового противостояния.

Однако стоит взглянуть на статистку первого матча. "Блауграна" превзошла "адзурри" по всем основным показателям, причем намного! Футболисты "Барсы" больше владели мячом – 55% игрового времени против 45%. В два раза чаще били по воротам – 12-6. А по ударам в створ преимущество гостей и вовсе было подавляющим 6-1.

Но даже не это главное. Три недели назад это был совсем другой "Наполи", проводивший первый матч под руководством Франческо Кальцоны. Теперь же игроки "синих" и новый главный тренер притерлись друг к другу и уже начали давать результат.

"Барселона" же продолжает выступать не слишком убедительно, о чем свидетельствуют последние результаты каталонской команды: нулевая ничья с "Атлетиком" и натужная победа над "Мальоркой" (1:0) в Примере.

Ко всему прочему, не будем забывать, что гол на выезде уже не дает никакого стратегического перевеса. Так что "Барсе" для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов будет недостаточно просто сохранить свои ворота на замке в домашнем матче с "Наполи".

Тем не менее эксперты Olimpbet видят в "сине-гранатовых" явных фаворитов ответной встречи с "синими": П1 – 1.92, Х – 3.84, П2 – 3.93. При этом наиболее вероятный счет матча на "Олимпийском" стадионе Барселоны, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, снова ничья 1:1 с кэфом 7.01.

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"Арсенал" (Англия) – "Порту" (Португалия). 13 марта, 01:00

Фото: Olimpbet Arena

На минувших выходных "канониры" возглавили турнирную таблицу АПЛ. Причем в лидеры они попали благодаря ничьей их прямых конкурентов в борьбе за титул – "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" (1:1).

Это обстоятельство, конечно же, добавило уверенности футболистам "Арсенала" перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ с "Порту". А положительные эмоции команде Микеля Артеты точно не помешают, ведь ей необходимо ликвидировать дефицит, заработанный в выездной встрече.

"Оружейники" выглядят безоговорочными фаворитами как ответной встречи: П1 – 1.24, Х – 6.56, П2 – 13,так и всего двухраундового противостояния с "драконами": проход "Арсенала" – 1.34, проход "Порту" – 3.3.

Однако не стоит забывать, что и перед первым матчем шансы "канониров" на победу оценивались в три с лишним раза выше. Однако лондонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот "Порту", позволив хозяевам вырвать победу на четвертой компенсированной минуте.

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Источник: Olimpbet Arena