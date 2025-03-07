Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на этапе мирового Гран-при в Австрии
Фото: НОК РК
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова 7 марта триумфально выступила на этапе мирового Гран-при, который проходит в Австрии, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.
"В финале Абужакынова оказалась сильнее японки Сачиё Ёшино, победив со счетом 10-1", – говорится в сообщении.
На пути к финалу она прошла Мизуку Хараду (Япония), Жаклин Шпрингер (Австрия) и Эмбер Герсджес (Нидерланды).
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал "бронзу" международного турнира в Узбекистане.
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