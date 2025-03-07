Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на этапе мирового Гран-при в Австрии

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова 7 марта триумфально выступила на этапе мирового Гран-при, который проходит в Австрии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

"В финале Абужакынова оказалась сильнее японки Сачиё Ёшино, победив со счетом 10-1", – говорится в сообщении.

На пути к финалу она прошла Мизуку Хараду (Япония), Жаклин Шпрингер (Австрия) и Эмбер Герсджес (Нидерланды).

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал "бронзу" международного турнира в Узбекистане.