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Спорт

Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на этапе мирового Гран-при в Австрии

Абиба Абужакынова, золотая медаль, золото, Австрия, Казахстан, Гран-при, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 21:50 Фото: НОК РК
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова 7 марта триумфально выступила на этапе мирового Гран-при, который проходит в Австрии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

"В финале Абужакынова оказалась сильнее японки Сачиё Ёшино, победив со счетом 10-1", – говорится в сообщении. 

На пути к финалу она прошла Мизуку Хараду (Япония), Жаклин Шпрингер (Австрия) и Эмбер Герсджес (Нидерланды).

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал "бронзу" международного турнира в Узбекистане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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