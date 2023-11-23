В Астане ждут удобного соперника, а в Уфе – потенциального лидера Востока

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"Барыс" (Астана) – "Нефтехимик" (Нижнекамск). 23 ноября, 19:30 (время Астаны)





После тяжелейшей трехматчевой выездной серии, по итогам которой казахстанская команда не набрала ни одного очка, "Барысу" предстоит провести столько же игр на родном льду.





Сначала в Астану пожалует "Нефтехимик", который ведет отчаянную борьбу с "Сибирью" и "Амуром" за восьмую строчку Востока, дающую право на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.





Перед второй очной встречей в текущем сезоне "волки" опережают "барсов" на восемь очков при одной игре в запасе и вроде бы должны считаться фаворитами матча в столице Казахстана. Однако если вспомнить, чем завершился предыдущий визит нижнекамцев в Астану, то становится понятно, что не все так однозначно в этой паре.





18 сентября "Барыс" одержал самую крупную победу в истории клуба, забросив в ворота "Нефтехимика" восемь безответных шайб! А спустя неделю астанчане выиграли вновь, только уже в Нижнекамске, пусть и в овертайме (6:5 ОТ).





Однако сейчас эксперты Olimpbet склонны считать, что "барсам" будет сложно продлить свою успешную серию в противостоянии с "волками". Победитель матча: "Барыс" – 1.99, "Нефтехимик" – 1.81. При этом матч между этими соперниками вновь ожидается результативным: Тот (4.5) М – 2.04, Б – 1.77.





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Фото: Olimbet

"Салават Юлаев" (УФА) – "Авангард" (Омск). 23 ноября, 20:00





Уфимцы чередуют выигрыши с поражениями и находятся в середине таблицы Востока. При этом победная серия "ястребов" в "регулярке" достигла десяти матчей, благодаря чему они взлетели до лидерских высот в конференции. Но, правда, пока только по потерянным очкам.





Впрочем, если "Авангард" одолеет "Салават Юлаев", то сможет выйти на первую строчку уже без всяких условностей. И такой исход более чем вероятен. Сибиряки брали верх над клубом из столицы Башкортостана в четырех из пяти предыдущих очных дуэлей, а впервой встрече сезона-2023/24 даже не позволили "Салавату" ни разу забить.







