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Международный турнир по легкой атлетике стартовал в Астане

атлет Фото: primeminister.kz
В Астане стартовал международный турнир по легкой атлетике Astana Indoor Meet на призы Амина Туякова, сообщает Zakon.kz.

В открытии турнира приняла участие заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

"Она пожелала спортсменам удачного выступления. В мероприятии также участвовали президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек", – говорится на сайте правительства.
люди

Фото: primeminister.kz

В соревнованиях принимают участие 136 атлетов из 45 стран мира. Казахстан представлен 28 спортсменами. Турнир транслируется в 80 странах.

Стоит отметить, что данный турнир впервые проходит на территории Азии. Ежегодно серия проходит только в 7 городах мира: Бостон, Нью-Йорк, Мадрид, Льевен, Торунь и Острава.

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