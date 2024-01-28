Международный турнир по легкой атлетике стартовал в Астане

В Астане стартовал международный турнир по легкой атлетике Astana Indoor Meet на призы Амина Туякова, сообщает Zakon.kz.

В открытии турнира приняла участие заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

"Она пожелала спортсменам удачного выступления. В мероприятии также участвовали президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек", – говорится на сайте правительства.

Фото: primeminister.kz

В соревнованиях принимают участие 136 атлетов из 45 стран мира. Казахстан представлен 28 спортсменами. Турнир транслируется в 80 странах.

Стоит отметить, что данный турнир впервые проходит на территории Азии. Ежегодно серия проходит только в 7 городах мира: Бостон, Нью-Йорк, Мадрид, Льевен, Торунь и Острава.