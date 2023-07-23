В Астане стартовал международный турнир "Кубок Президента" серии "Челленджер"

В Астане с квалификационных матчей стартовал традиционный международный турнир "Кубок Президента". Игры в основной сетке соревнования начнутся 24 июля, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист Григорий Ломакин не смог преодолеть квалификацию и пробиться в основную сетку турнира. Хозяин корта в двух сетах уступил российскому теннисисту Евгению Филиппову со счетом 1:6, 2:6.

Матчи ATP Challenger Tour проходят на летних хардовых кортах Национального теннисного центра и продлятся до 30 июля.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера.