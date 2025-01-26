Чемпионка мира по легкой атлетике проиграла на турнире в Астане

В легкоатлетическом комплексе "Казахстан" завершился международный турнир по легкой атлетике на призы Амина Туякова – серебряного призера чемпионата Европы 1966 года в составе сборной СССР, сообщает Zakon.kz.

Одной из главных сенсаций этого соревнования стало поражение чемпионки мира 2022 года – казахстанки Норы Джеруто. Экс-кенийка не попала в тройку сильнейших, заняв пятое место в итоговом зачете топ-противостояния.

Лучшие в беге с препятствиями на 3000 метров были:

Марта Алемайо (Эфиопия) – золотая медаль. Шито Гуми (Эфиопия) – серебряная медаль. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) – бронзовая медаль.

Международный турнир на призы Амина Туякова с 2024 года включен в календарь World Athletics и теперь является рейтинговым стартом.

Ранее выяснилось, что Казахстан завоевал две медали на мировом турнире по легкой атлетике в Астане.

