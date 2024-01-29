Чемпионка мира по боксу из Казахстана выступила с громким заявлением

Боксерша сборной Казахстана Надежда Рябец завершила спортивную карьеру. Об этом 23-летняя спортсменка заявила в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Ее обращение опубликовано 29 января 2024 года.

Рябец отметила, что не хочет терять лучшие годы жизни.

"Завершила карьеру. Да, я действительно на время оставила это дело в сторонке. Хочу проживать эту жизнь здесь и сейчас рядом с родными мне людьми. 2023 год был для меня очень решающим". Надежда Рябец

Далее она отметила, что такое решение ей далось тяжело.

"На это повлияло ужасное отношение к спортсмену, бардак внутри системы. Ни один уважающий себя спортсмен не продолжит карьеру после всей этой грязи. Сейчас я в комфорте, я развиваюсь и делаю свою жизнь лучше изо дня в день. А как же мечта? Мечту сломали. Возможно я вернусь еще в спорт, когда там будет порядок", – заключила она.

Рябец завоевывала бронзу ЧМ-2023 в Нью-Дели, а также становилась третьей на Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе. В 2015 году взяла золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе, а в 2018-м выиграла молодежный чемпионат Азии в Бангкоке.